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韩国金融市场：韩股小幅下跌，韩元走高
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December 11, 2017 / 2:10 AM / in 2 days

韩国金融市场：韩股小幅下跌，韩元走高

1 分钟阅读

路透首尔12月11日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周一下跌，国内市场韩元小幅走高，公债收益率(殖利率)下降。

0151GMT，KOSPI跌3.41点或0.14%，至2,460.59点。

韩元兑美元在岸结算平台报1,091.6，较上日收盘1,093.3上涨0.16%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,092.79，较上日跌0.09%。一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,086.8。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.17%，美股上 日收盘小涨。日经指数下跌0.01%。

今年以来KOSPI指数上涨约21.6%，过去30日下跌1.31%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为102,878,000股，873支股票中有427支上涨。

外资卖超韩股640.43亿韩元。

今年美元兑韩元下跌9.37%。韩元兑美元的年内高点是2017年11月29日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

三年期公债12月期货上扬0.03点，至108.27。

韩国三个月期存单收益率为1.66%，上交易日收盘报1.66%。三年期韩债收益率报2.078%，低于上日收盘位2.08%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王灿/汪红英/李爽 审校 王丽鑫/徐文焰/戴素萍)

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