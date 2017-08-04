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9 天前
韩国金融市场：韩股小幅弹离低点，但本周恐再度录得跌幅
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2017年8月4日 / 凌晨3点01分 / 9 天前

韩国金融市场：韩股小幅弹离低点，但本周恐再度录得跌幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔8月4日 - 韩国股市周五盘初小幅弹离上日触及的四周低点，近日跌深的建筑类股回升，但大盘涨幅料有限，因外资持续出脱科技股。
    
    0215GMT，韩国综合股价指数       上涨0.2%，至2,392.20点，周四时下挫1.7%。大盘指数本周以来下跌0.3%，仍恐连续两周录得周线跌幅。
    
    “外资持续出脱韩国科技股，跟进隔夜美国科技股颓势，”Kiwoon证券分析师Seo Sang-young在一篇报告中称。

    接近中午时，外国投资者卖超203亿韩元(1,803万美元)韩股。
    
    芯片生产商SK海力士            跌1.9%。
    
    建筑类股       上涨1.5%。GS建设            上涨3.3%，现代建设           涨2.3%。
    
    其它重量级个股中，如浦项钢铁(POSCO)           和现代汽车            涨幅均超过1%。
    
    上涨个股数量略超下跌个股数，分别为403支和385支。

    韩元兑美元      亦上涨，此前连跌三天。围绕俄罗斯涉嫌干预美国2016年总统大选的
政治不确定性，令美元承压。
    
    韩元兑美元          小涨0.3%至1,125.7，上日收报1,128.8。
    
    韩国三年期公债期货9月合约       升0.04点，报109.34。
    
                                 0215GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,125.7       1,128.8
    日圆/韩元                 10.2225/89       10.2485
    韩国公债期货       *          109.34        109.30
    韩国综合股价指数            2,392.20      2,386.85
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 蔡美珍/王琛/艾茂林; 审校 于春红/王兴亚)

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