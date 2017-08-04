韩国金融市场：韩股小幅弹离低点，但本周恐再度录得跌幅

路透首尔8月4日 - 韩国股市周五盘初小幅弹离上日触及的四周低点，近日跌深的建筑类股回升，但大盘涨幅料有限，因外资持续出脱科技股。 0215GMT，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,392.20点，周四时下挫1.7%。大盘指数本周以来下跌0.3%，仍恐连续两周录得周线跌幅。 “外资持续出脱韩国科技股，跟进隔夜美国科技股颓势，”Kiwoon证券分析师Seo Sang-young在一篇报告中称。 接近中午时，外国投资者卖超203亿韩元(1,803万美元)韩股。 芯片生产商SK海力士 跌1.9%。 建筑类股 上涨1.5%。GS建设 上涨3.3%，现代建设 涨2.3%。 其它重量级个股中，如浦项钢铁(POSCO) 和现代汽车 涨幅均超过1%。 上涨个股数量略超下跌个股数，分别为403支和385支。 韩元兑美元 亦上涨，此前连跌三天。围绕俄罗斯涉嫌干预美国2016年总统大选的 政治不确定性，令美元承压。 韩元兑美元 小涨0.3%至1,125.7，上日收报1,128.8。 韩国三年期公债期货9月合约 升0.04点，报109.34。 0215GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,125.7 1,128.8 日圆/韩元 10.2225/89 10.2485 韩国公债期货 * 109.34 109.30 韩国综合股价指数 2,392.20 2,386.85 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 蔡美珍/王琛/艾茂林; 审校 于春红/王兴亚)