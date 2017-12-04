FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
韩国金融市场：韩股小涨但韩元下跌，公债收益率持平
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月4日 / 凌晨1点24分 / 1 天前

韩国金融市场：韩股小涨但韩元下跌，公债收益率持平

1 分钟阅读

    路透首尔12月4日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)       周一盘中上涨，韩元在本地交易平台下跌，韩国公债收益率则持平。
    
    0111 GMT，综合股价指数升6.28点或0.25%，报2,481.69点。

    韩元兑美元          在国内结算平台报1,087.9，较上日收盘价1,086.4走贬0.14%。

    韩元兑美元      在海外市场报1,087.5，较上日微跌0.46%；韩元兑美元一年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,082.9。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌0.06%，美国股市上日小幅收跌。日股日经指数       跌0.17%。

    KOSPI今年以来上涨约22.2%。
    
    今日KOSPI市场成交量为99,370,000股，867支股票中362支上涨。
    
    外资在KOSPI卖超234.61亿韩元股票。
    
    今年美元兑韩元上涨9.84%。韩元兑美元的年内高点是2017年11月29
日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。
    
    三年期公债12月期货       跌0.01点至108.25。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 侯雪苹/汪红英/戴素萍 审校 李爽/张涛/龚芳)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below