韩国金融市场：韩股小涨但韩元下跌，公债收益率持平

路透首尔12月4日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周一盘中上涨，韩元在本地交易平台下跌，韩国公债收益率则持平。 0111 GMT，综合股价指数升6.28点或0.25%，报2,481.69点。 韩元兑美元 在国内结算平台报1,087.9，较上日收盘价1,086.4走贬0.14%。 韩元兑美元 在海外市场报1,087.5，较上日微跌0.46%；韩元兑美元一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,082.9。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.06%，美国股市上日小幅收跌。日股日经指数 跌0.17%。 KOSPI今年以来上涨约22.2%。 今日KOSPI市场成交量为99,370,000股，867支股票中362支上涨。 外资在KOSPI卖超234.61亿韩元股票。 今年美元兑韩元上涨9.84%。韩元兑美元的年内高点是2017年11月29 日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。 三年期公债12月期货 跌0.01点至108.25。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/汪红英/戴素萍 审校 李爽/张涛/龚芳)