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韩国金融市场：韩股小涨韩元下跌，美韩联合军演之际市场情绪谨慎
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#亚洲
2017年10月17日 / 凌晨3点02分 / 8 天内

韩国金融市场：韩股小涨韩元下跌，美韩联合军演之际市场情绪谨慎

1 分钟阅读

    路透首尔10月17日 - 韩国股市周二早盘小幅上涨，在围绕朝鲜核武器和导弹计划的局势依然高度紧张之际，美国和韩国开始了为期一周的联合军事演习。
    
    外资抛售钢铁类股，对该类股周一的涨势进行获利了结，这抵消了大型科技股反弹的影响。
    
    0224GMT，综合股价指数(KOSPI)       涨0.1%至2,482.02点。

    三星电子           上涨1.9%，而浦项钢铁(POSCO)           下挫1.6%。
    
    “投资者今天大多离场观望，担心本周美韩海军军演期间朝鲜有可能做出挑衅举动，”Kiwoom Securities分析师Seo Sang-young在报告中称。
    
    接近中午时，外资少量卖超韩股。
    
    下跌和上涨的个股分别为404档和384档。

    韩元兑美元      小跌，因美元隔夜在全球市场上涨。
    
    韩元兑美元          报1,132.1，较周一收盘价1,127.8跌0.4%。
    
     12月三年期公债期货       涨0.01点，报108.53。    
    
                                 0224GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,132.1       1,127.8
    日圆/韩元                 10.0954/69       10.0471
    韩国公债期货       *          108.53        108.52
    韩国综合股价指数            2,482.02      2,480.05
    ---------------------------------------------------
    * 为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/王兴亚/戴素萍 审校 王丽鑫/徐文焰/高琦)

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