韩国金融市场：韩股小涨韩元下跌，美韩联合军演之际市场情绪谨慎

路透首尔10月17日 - 韩国股市周二早盘小幅上涨，在围绕朝鲜核武器和导弹计划的局势依然高度紧张之际，美国和韩国开始了为期一周的联合军事演习。 外资抛售钢铁类股，对该类股周一的涨势进行获利了结，这抵消了大型科技股反弹的影响。 0224GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%至2,482.02点。 三星电子 上涨1.9%，而浦项钢铁(POSCO) 下挫1.6%。 “投资者今天大多离场观望，担心本周美韩海军军演期间朝鲜有可能做出挑衅举动，”Kiwoom Securities分析师Seo Sang-young在报告中称。 接近中午时，外资少量卖超韩股。 下跌和上涨的个股分别为404档和384档。 韩元兑美元 小跌，因美元隔夜在全球市场上涨。 韩元兑美元 报1,132.1，较周一收盘价1,127.8跌0.4%。 12月三年期公债期货 涨0.01点，报108.53。 0224GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,132.1 1,127.8 日圆/韩元 10.0954/69 10.0471 韩国公债期货 * 108.53 108.52 韩国综合股价指数 2,482.02 2,480.05 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/王兴亚/戴素萍 审校 王丽鑫/徐文焰/高琦)