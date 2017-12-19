韩国金融市场：韩股小跌，韩元持稳

路透首尔12月19日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周二下跌，韩元在本地交易平台持稳，公债收益率则上升。

01:06 GMT，综合股价指数跌2.11点或0.09%，报2,479.77点。

韩元兑美元在在岸结算平台报1,087.9，较上日收盘价1,088.5微涨0.06%。

韩元兑美元离岸市场报1,087.5，较上日下跌0.2%，一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,080.31。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.11%，美股隔夜触及纪录高位。日经指数小跌0.01%。

今年以来KOSPI指数上涨约22.5%，过去30日下跌2.65%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为95,866,000股，在总计876档有交易的股票中，有197档上涨。

外资在KOSPI买超265.59亿韩元。

今年美元兑韩元跌9.84%。韩元兑美元的年内高点是11月29日触及的1,075.71，年内低点是1月3日触及的1,211.8。

三年期公债12月期货下跌0.04点，至108.24。

韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公 债收益率为2.099%，高于上日的2.09%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/王丽鑫/汪红英；审校 陈宗琦/王兴亚/李爽)