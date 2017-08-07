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韩国金融市场：韩股延续回升走势，韩元下滑
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2017年8月7日 / 凌晨3点17分 / 6 天前

韩国金融市场：韩股延续回升走势，韩元下滑

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔8月7日 - 韩国股市周一早盘走坚，因全球经济强劲，投资
者继续寻求逢低承接，带动韩股从上周所及的四周低点继续回升。
    
    美国就业数据好于预期，亦支撑投资者人气，科技类及建筑类遭抛售
后，市场已见企稳。            
    
    0255 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)        上涨0.5%，报2,407.9
3点。 
   
    元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示，“科技股和建筑类股拖累
股指下跌，美国公布非农就业数据后这些股票正在反弹，市场整体人气乐
观。”
    
    SK海力士           上涨近1%，LG显示器           涨1.1%。
    
    营建类股指数       上涨1.3%。
    
    Cho并称，该指数本周将进入整固期，可能会上涨。
    
    接近中午时，外国投资者买超201亿韩元(1,785万美元)韩股。

    上涨个股数量超过下跌个股数，分别为493支和303支。
    
    三星工程建设            为表现出色股之一，大涨8.1%至六个半月高点。
    
    韩元兑美元      微跌，因美国就业市场出现紧俏迹象，为美国联邦储备理事会(美联
储/FED)宣布开始缩减资产负债表的计划铺平道路，这提振了美元。
    
    韩元兑美元          报1,126.8，较周五收盘价1,125.0下跌0.2%。
    
    韩国三年期公债期货9月合约       跌0.07点，报109.24。
    
                                 0255GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,126.8       1,125.0
    日圆/韩元                 10.1752/07       10.1852
    韩国公债期货       *          109.24        109.31
    韩国综合股价指数            2,407.93      2,395.45
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王琛/张荻/汪红英；审校 张涛/孙茉莉/艾茂林)

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