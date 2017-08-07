韩国金融市场：韩股延续回升走势，韩元下滑

路透首尔8月7日 - 韩国股市周一早盘走坚，因全球经济强劲，投资 者继续寻求逢低承接，带动韩股从上周所及的四周低点继续回升。 美国就业数据好于预期，亦支撑投资者人气，科技类及建筑类遭抛售 后，市场已见企稳。 0255 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.5%，报2,407.9 3点。 元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示，“科技股和建筑类股拖累 股指下跌，美国公布非农就业数据后这些股票正在反弹，市场整体人气乐 观。” SK海力士 上涨近1%，LG显示器 涨1.1%。 营建类股指数 上涨1.3%。 Cho并称，该指数本周将进入整固期，可能会上涨。 接近中午时，外国投资者买超201亿韩元(1,785万美元)韩股。 上涨个股数量超过下跌个股数，分别为493支和303支。 三星工程建设 为表现出色股之一，大涨8.1%至六个半月高点。 韩元兑美元 微跌，因美国就业市场出现紧俏迹象，为美国联邦储备理事会(美联 储/FED)宣布开始缩减资产负债表的计划铺平道路，这提振了美元。 韩元兑美元 报1,126.8，较周五收盘价1,125.0下跌0.2%。 韩国三年期公债期货9月合约 跌0.07点，报109.24。 0255GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,126.8 1,125.0 日圆/韩元 10.1752/07 10.1852 韩国公债期货 * 109.24 109.31 韩国综合股价指数 2,407.93 2,395.45 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/张荻/汪红英；审校 张涛/孙茉莉/艾茂林)