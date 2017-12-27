FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
韩国金融市场：韩股徘徊于三个月低位，韩元持稳
频道
专题
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
国际财经
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
中国财经
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
财经视点
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 27, 2017 / 1:56 AM / a day ago

韩国金融市场：韩股徘徊于三个月低位，韩元持稳

1 分钟阅读

路透首尔12月27日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三盘中跌至三个月低点。韩元在本地平台持稳，公债收益率(殖利率)则上升。

01:28 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)跌9.46点或0.39%，报2,417.88点，因有多档个股除息。

韩元兑美元在国内结算平台报1,075.3，较上日收盘价1,076.1微涨0.07%。

韩元兑美元在离岸市场报1,075.4，较上日下跌0.03%，一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,068。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.20%，美股周二下跌。日经指数周三上涨0.08%。

今年以来KOSPI指数上涨约19.8%，过去30日下跌4.07%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为69,981,000股，在总计870档有交易的股票中，有320档上涨。

外资在KOSPI卖超219.38亿韩元。

今年美元兑韩元迄今跌10.84%。韩元兑美元的年内高点是12月27日触及的1,074.5，年内低点是1月3日触及的1,211.8。

三年期公债3月期货跌0.05点至107.89。

韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公债收益率为2.143%，高于上日的2.13%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/汪红英；审校 徐文焰/王兴亚)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below