韩国金融市场：韩股徘徊于三个月低位，韩元持稳

路透首尔12月27日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三盘中跌至三个月低点。韩元在本地平台持稳，公债收益率(殖利率)则上升。

01:28 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)跌9.46点或0.39%，报2,417.88点，因有多档个股除息。

韩元兑美元在国内结算平台报1,075.3，较上日收盘价1,076.1微涨0.07%。

韩元兑美元在离岸市场报1,075.4，较上日下跌0.03%，一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,068。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.20%，美股周二下跌。日经指数周三上涨0.08%。

今年以来KOSPI指数上涨约19.8%，过去30日下跌4.07%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为69,981,000股，在总计870档有交易的股票中，有320档上涨。

外资在KOSPI卖超219.38亿韩元。

今年美元兑韩元迄今跌10.84%。韩元兑美元的年内高点是12月27日触及的1,074.5，年内低点是1月3日触及的1,211.8。

三年期公债3月期货跌0.05点至107.89。

韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公债收益率为2.143%，高于上日的2.13%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/汪红英；审校 徐文焰/王兴亚)