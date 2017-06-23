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2017年6月23日 / 凌晨2点34分 / 2 个月前

韩国金融市场：韩股徘徊在纪录高位附近，韩元持平

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔6月23日 - 韩国股市周五早盘持稳，在纪录高位附近交投，因第二季企业获利强劲的预期支撑指标股指。
    
    0202GMT，韩国综合股价指数       上涨0.07%报2,372.04点，本周可能收在6月14日触及的纪录高位2,387.29点附近。

    “这是相对淡静的一天，但投资者期待一些企业将公布强劲的第二季财报，尤其是IT行业，这将继续支撑韩股，”KTB Investment & Securities分析师Kim Yoon-seo称。
    
    “行业来讲，总统文在寅称将解决中国的抵制问题之后，化妆品和汽车类股上涨，”Kim称。
    
    韩国总统文在寅接受路透专访时称，呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。
    
    与中国有大量业务往来的韩国企业股票对他的讲话反应积极。

    0155GMT，化妆品企业Kolmar Holdings            涨3.95%，爱茉莉太平洋 <090430.
KS>和韩国化粧品            分别涨2.11%和3.04%。
    
    现代汽车           小涨1.55%，起亚汽车            涨1.31%。
    
    接近中午时分，机构投资者净买入505亿韩元的韩股，提振股指。
    
    上涨股和下跌股分别为499只和282只。
    
    韩元兑美元      持平于1,140.9，与周四收盘价相比无变化。
    
                            0202 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                1,140.9       1,140.9     
    日圆/韩元                10.2461       10.2236 
    韩国公债期货       *      109.33        109.36    
    韩国综合股价指数        2,372.04      2,370.37    
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 杜明霞/王丽鑫/孙国玉；审校 于春红/高琦/孙茉莉)

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