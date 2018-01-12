韩国金融市场：韩股微幅收高，韩元走强

路透首尔1月12日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周五收涨。韩元在本地平台攀升，韩国公债收益率上涨。

06:30 GMT，KOSPI涨8.51点或0.34%，收报2,496.42点。

韩元兑美元在国内结算平台报1,064.8，较上日收盘价1,072涨0.68%。韩元上涨是因为美元走软，此前欧洲央行暗示将终止大规模刺激政策，带动欧元上涨。

韩元周线下跌0.2%，结束连续四周涨势。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,063.9，较上日涨0.06%。一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,056.75。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.63%，美股上 日创下纪录新高。日经指数收跌0.24%。

今年以来KOSPI指数上涨约0.8%，过去30日上涨0.79%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为432,737,000股，在总计884档有交易的股票中，有362档上涨。

外资在KOSPI卖超1,072.11亿韩元韩股。

今年以来美元兑韩元累计下跌0.23%。韩元兑美元的年内高点是1月8日触及的1,059，年内低点是1月11日触及的1,073.2。

三年期公债3月期货下跌0.07点，至107.73。

韩国三个月期定期存单指标利率报1.66%；指标三年期公债收益率报2.172%，高于上日的2.15%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/张明钧/汪红英；审校 于春红/王颖/许娜)