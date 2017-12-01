韩国金融市场：韩股微涨，韩元小幅下跌

路透首尔12月1日 - 韩股综合股价指数周五上涨，韩元在国内市场微跌，债券收益率下跌。

0113GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)涨1.49点或0.06%，报2,477.86点。该指数周四触及六周低点。

韩元兑美元在国内市场报1,088.6，较上日收盘价1,088.2下滑0.04%。

韩元兑美元在海外市场报1,088.1，较上日微跌0.09%；韩元兑美元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,083.7。数据显示韩国出口成长趋于温和，且通胀率降至11个月低点，强化了韩国央行新一轮货币政策紧缩周期将会循序渐进的看法。该央行在周四宣布六年来首次升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.10%，美国股市上日小幅收高。日股日经指数跌0.07%。

KOSPI今年以来上涨约22.2%，过去30天下跌0.13%。

韩国股市目前市盈率(本益比)为12.10倍，股息收益率为1.28%，总市值为1,242.04万亿韩元。

今日KOSPI市场成交量为94,521,000股，868支股票中300支上涨。

外资在KOSPI卖超1,044.4亿韩元股票。

今年美元兑韩元下跌9.8%。韩元兑美元的年内高点是2017年11月29日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

三年期公债12月期货涨0.01点至108.27。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/王颖/陈宗琦；审校 杜明霞/许娜/王兴亚)