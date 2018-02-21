韩国金融市场：韩股持平，韩元兑美元小跌

路透首尔2月21日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三持平。韩元兑美元在本地平台下跌，公债收益率(殖利率)亦下跌。

韩国综合股价指数(KOSPI)上涨1.98点或0.08%，报2,417.1点。

韩元兑美元在国内结算平台报1,074.5，较上日收盘价1,073.5跌0.09%。

在离岸交易中，1:33GMT，韩元兑美元报1,073.8，较上日涨0.01%。一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,062.2。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.26%，美股上 日下跌。日经指数涨0.34%。

今年以来KOSPI指数约跌2.1%，过去30日跌3.30%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为157,607,000股，在总计876档有交易的股票中，有456档上涨。

外资在KOSPI卖超769.65亿韩元。

今年美元兑韩元涨0.7%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货上涨0.05点，至107.55。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.309%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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