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韩国金融市场：韩股持稳在纪录高位附近，韩元亦几无变动
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#亚洲
2017年10月25日 / 凌晨3点21分 / 1 天内

韩国金融市场：韩股持稳在纪录高位附近，韩元亦几无变动

2 分钟阅读

    路透首尔10月25日 - 韩国指标股指周三徘徊在纪录高位附近，因投
资者对企业财报寄予厚望，帮助抵消了本地机构获利回吐的影响。
    
    0247GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)        涨0.1%报2,492.35点，
上日收于2,490.49点。
    
    “美股再度强劲上涨，但与此同时，亦有一些投资者获利回吐，”券
商Kiwoom Securities的股票分析师Seo Sang-young表示。
    
    Seo表示，在市场人士等待财报期间，他预期韩国综合股价指数将保
持在窄幅区间。

    接近中午时，国内机构投资者净卖出1,134亿韩元的韩股，外资则买入134亿韩元的韩股，今日有望买超。
    
    LG显示器           、三星物产           等韩国企业今日稍晚将发布财报。
    
    LG显示器和三星物产股价均上涨1%。
    
    韩元          也变动不大，兑美元交投在1,127.9，周二收报1,127.4。

    下跌和上涨家数分别为424和365。

    三年期公债期货12月合约       跌0.07点至108.02。      
    
                                 0247GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,128.0       1,127.4
    日圆/韩元                 9.9009/122        9.9195
    韩国公债期货       *          108.02        108.09
    韩国综合股价指数            2,492.35      2,490.49
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 张涛/侯雪苹/戴素萍 审校 李春喜/高琦/王颖)

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