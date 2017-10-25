韩国金融市场：韩股持稳在纪录高位附近，韩元亦几无变动

路透首尔10月25日 - 韩国指标股指周三徘徊在纪录高位附近，因投 资者对企业财报寄予厚望，帮助抵消了本地机构获利回吐的影响。 0247GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%报2,492.35点， 上日收于2,490.49点。 “美股再度强劲上涨，但与此同时，亦有一些投资者获利回吐，”券 商Kiwoom Securities的股票分析师Seo Sang-young表示。 Seo表示，在市场人士等待财报期间，他预期韩国综合股价指数将保 持在窄幅区间。 接近中午时，国内机构投资者净卖出1,134亿韩元的韩股，外资则买入134亿韩元的韩股，今日有望买超。 LG显示器 、三星物产 等韩国企业今日稍晚将发布财报。 LG显示器和三星物产股价均上涨1%。 韩元 也变动不大，兑美元交投在1,127.9，周二收报1,127.4。 下跌和上涨家数分别为424和365。 三年期公债期货12月合约 跌0.07点至108.02。 0247GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,128.0 1,127.4 日圆/韩元 9.9009/122 9.9195 韩国公债期货 * 108.02 108.09 韩国综合股价指数 2,492.35 2,490.49 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张涛/侯雪苹/戴素萍 审校 李春喜/高琦/王颖)