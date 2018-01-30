韩国金融市场：韩股收跌逾1%，韩元收于一个多月低位

路透首尔1月30日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周二进一步下跌。韩元收于12月27日以来最低位，债券收益率上涨。

0630GMT，KOSPI跌30.40点或1.17%，收报2,567.79点。该指数延续跌势，因美元追随美债收益率涨势走高后，投资者人气受损。

韩元兑美元在国内结算平台报1,073.6，较上日收盘价1,065.6跌0.75%。股市大跌导致外资的韩元需求减少，进而打压韩元。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,073.05，较上日跌0.29%。一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,064.05。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.27%，美股上 日温和下跌。日经指数跌1.43%。

今年以来KOSPI指数涨约5.3%，过去30日涨4.74%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为389,977,000股，在总计884档有交易的股票中，有312档上涨。

外资在KOSPI卖超1,757.80亿韩元。

今年美元兑韩元涨0.63%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。

三年期公债3月期货下跌0.01点，至107.38。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.303%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/艾茂林/张明钧; 审校 戴素萍/孙茉莉/王洋)