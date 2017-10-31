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韩国金融市场：韩股早盘升至纪录高位且韩元跳涨，受中韩关系回暖激励
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2017年10月31日 / 凌晨3点42分 / 1 天前

韩国金融市场：韩股早盘升至纪录高位且韩元跳涨，受中韩关系回暖激励

2 分钟阅读

    路透首尔10月31日 - 韩国股市周二早盘升至纪录新高，韩国与中国同意双边关系恢复正常的消息，令股市信心大振。
    
    三星电子           公布第三季获利强劲，但股价几无反应，因财报结果已大致获得消化。
    
    0325GMT，韩国综合股价指数       上涨0.5%，至2,514.96点，为盘中纪录高位。

    “长期以来一直因两国政治争端而承压的股票，正在对此作出正面反
应，包括现代汽车相关股，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。
    
    韩国外交部周二发布声明称，中韩两国政府已同意迅速展开行动，让
两国关系回归正轨。
    
    韩国部署美国萨德反导系统，惹怒了中国并波及到贸易领域，导致韩
国企业在华利益受损。
    
    乐天旅游           今日盘初一度飙涨逾18%，触及逾六年高点；乐
天购物           一度跳涨5.7%。

    现代汽车           上涨近2%，现代摩比斯           扬升5.7%。
    
    股市还受到海外买盘的支撑。接近中午左右，外国投资者买超韩股1,
856亿韩元。
    
    外资对韩股的买入也帮助推升韩元兑美元      涨至逾八周高位。
    
    韩元          升至1,120.8的日高，为9月1日以来最高位。韩元较
周一收盘水平1,124.6上涨0.3%。
    
    韩国三年期公债12月期货       微跌0.01点至107.85。
    
    
                               0325 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,120.8       1,124.6
    日圆/韩元               9.9028/072        9.9283 
    韩国公债期货       *        107.85        107.86
    韩国综合股价指数          2,514.96      2,501.93
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 蔡美珍/侯雪苹/高琦 审校 刘秀红/李爽/郑茵)

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