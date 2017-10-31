韩国金融市场：韩股早盘升至纪录高位且韩元跳涨，受中韩关系回暖激励

路透首尔10月31日 - 韩国股市周二早盘升至纪录新高，韩国与中国同意双边关系恢复正常的消息，令股市信心大振。 三星电子 公布第三季获利强劲，但股价几无反应，因财报结果已大致获得消化。 0325GMT，韩国综合股价指数 上涨0.5%，至2,514.96点，为盘中纪录高位。 “长期以来一直因两国政治争端而承压的股票，正在对此作出正面反 应，包括现代汽车相关股，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 韩国外交部周二发布声明称，中韩两国政府已同意迅速展开行动，让 两国关系回归正轨。 韩国部署美国萨德反导系统，惹怒了中国并波及到贸易领域，导致韩 国企业在华利益受损。 乐天旅游 今日盘初一度飙涨逾18%，触及逾六年高点；乐 天购物 一度跳涨5.7%。 现代汽车 上涨近2%，现代摩比斯 扬升5.7%。 股市还受到海外买盘的支撑。接近中午左右，外国投资者买超韩股1, 856亿韩元。 外资对韩股的买入也帮助推升韩元兑美元 涨至逾八周高位。 韩元 升至1,120.8的日高，为9月1日以来最高位。韩元较 周一收盘水平1,124.6上涨0.3%。 韩国三年期公债12月期货 微跌0.01点至107.85。 0325 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,120.8 1,124.6 日圆/韩元 9.9028/072 9.9283 韩国公债期货 * 107.85 107.86 韩国综合股价指数 2,514.96 2,501.93 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 蔡美珍/侯雪苹/高琦 审校 刘秀红/李爽/郑茵)