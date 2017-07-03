韩国金融市场：韩股早盘持平韩元持稳，关注美韩贸易谈判及获利预估

路透首尔7月3日 - 韩国股市周一早盘基本持平，因投资者谨慎关注美韩双边贸易协议谈判，尤为紧盯汽车和钢铁等棘手议题。 而且在第二季企业获利预估报告公布前夕，市场也不愿进行任何重大投资。其中科技巨头三星电子 一马当先，定于7月7日公布获利预估。 这就是为何投资者忽略了周末的数据，该数据显示韩国6月出口同比实现两位数增幅。周一0158GMT，韩国综合股价指数 几乎持平，报在2,392.39点。 韩国汽车股开盘下滑但之后涨跌互现。现代汽车 涨0.3%，起亚汽车 跌1.3%。钢铁股似乎并未理会围绕美韩贸易谈判中棘手钢铁问题的影响，浦项钢铁(POSCO) 涨1.6%。 “股市似乎在消化周末的很多情况，之后再试图突破2,400点水平，公司即将发布业绩预估，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun表示。 Kim表示，全球数据和三星电子财测可能将成为本周韩国股市的主要推动因素。 接近中午时，海外投资者料小幅买超韩股。 下跌与上涨股票分别为419和363支。 韩元兑美元 亦持稳于1,144.5，几近持平于周五收盘价1,144.1。 韩国三年期公债9月合约 跌0.02点，报109.28。 0158GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,144.5 1,144.1 日圆/韩元 10.1752/58 10.2034 韩国公债期货 * 109.28 109.30 韩国综合股价指数 2,392.39 2,391.79 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 刘秀红/王颖/艾茂林; 审校 高琦/于春红)