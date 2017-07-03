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韩国金融市场：韩股早盘持平韩元持稳，关注美韩贸易谈判及获利预估
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2017年7月3日 / 凌晨2点47分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩股早盘持平韩元持稳，关注美韩贸易谈判及获利预估

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月3日 - 韩国股市周一早盘基本持平，因投资者谨慎关注美韩双边贸易协议谈判，尤为紧盯汽车和钢铁等棘手议题。
    
    而且在第二季企业获利预估报告公布前夕，市场也不愿进行任何重大投资。其中科技巨头三星电子           一马当先，定于7月7日公布获利预估。

    这就是为何投资者忽略了周末的数据，该数据显示韩国6月出口同比实现两位数增幅。周一0158GMT，韩国综合股价指数       几乎持平，报在2,392.39点。
    
    韩国汽车股开盘下滑但之后涨跌互现。现代汽车           涨0.3%，起亚汽车           跌1.3%。钢铁股似乎并未理会围绕美韩贸易谈判中棘手钢铁问题的影响，浦项钢铁(POSCO)           涨1.6%。
    
    “股市似乎在消化周末的很多情况，之后再试图突破2,400点水平，公司即将发布业绩预估，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun表示。

    Kim表示，全球数据和三星电子财测可能将成为本周韩国股市的主要推动因素。
    
    接近中午时，海外投资者料小幅买超韩股。
    
    下跌与上涨股票分别为419和363支。
    
    韩元兑美元          亦持稳于1,144.5，几近持平于周五收盘价1,144.1。
    
    韩国三年期公债9月合约        跌0.02点，报109.28。
    
                                 0158GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,144.5       1,144.1
    日圆/韩元                 10.1752/58       10.2034
    韩国公债期货       *          109.28        109.30
    韩国综合股价指数            2,392.39      2,391.79
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 刘秀红/王颖/艾茂林; 审校 高琦/于春红)

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