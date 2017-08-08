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韩国金融市场：韩股早盘震荡，外资买盘不敌国内机构投资者卖压
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2017年8月8日 / 凌晨2点55分 / 6 天内

韩国金融市场：韩股早盘震荡，外资买盘不敌国内机构投资者卖压

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔8月8日 - 韩国股市周二盘初走势震荡，虽有一些外资买盘，但只部分抵销国内机构投资者的沉重卖压。
    
    0211GMT，韩国综合股价指数       下跌0.4%，报2,388.78点。
    
    “虽然今天机构投资人大量出脱，市场焦点应该是在外资买需上，因为外资上周是拖低韩股的主因，”汉阳证券分析师Kim Ji-hyung称。

    接近中午时，外国投资者买超347亿韩元(3,079万美元)韩股，本地机构卖超1,186亿韩元韩股。
    
    下跌与上涨个股数分别为552支与238支。
    
    权重股现代汽车           跌至5月2日以来最低盘中水准，跌幅达2.7%，因其国内工会举行部分罢工。

    起亚汽车           和现代摩比斯            跌幅分别达3.6%和2%。
    
    韩元/美元          报1,126.9，近持平周一收盘价1,127.1。
    
    三年期公债9月期货上涨0.02点至109.23。
    
                                 0211GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,126.9       1,127.1
    日圆/韩元                 10.1863/84       10.1666
    韩国公债期货       *          109.23        109.21
    韩国综合股价指数            2,388.78      2,398.75
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 蔡美珍/王琛/张若琪 审校 李婷仪/许娜/高琦)

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