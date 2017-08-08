韩国金融市场：韩股早盘震荡，外资买盘不敌国内机构投资者卖压

路透首尔8月8日 - 韩国股市周二盘初走势震荡，虽有一些外资买盘，但只部分抵销国内机构投资者的沉重卖压。 0211GMT，韩国综合股价指数 下跌0.4%，报2,388.78点。 “虽然今天机构投资人大量出脱，市场焦点应该是在外资买需上，因为外资上周是拖低韩股的主因，”汉阳证券分析师Kim Ji-hyung称。 接近中午时，外国投资者买超347亿韩元(3,079万美元)韩股，本地机构卖超1,186亿韩元韩股。 下跌与上涨个股数分别为552支与238支。 权重股现代汽车 跌至5月2日以来最低盘中水准，跌幅达2.7%，因其国内工会举行部分罢工。 起亚汽车 和现代摩比斯 跌幅分别达3.6%和2%。 韩元/美元 报1,126.9，近持平周一收盘价1,127.1。 三年期公债9月期货上涨0.02点至109.23。 0211GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,126.9 1,127.1 日圆/韩元 10.1863/84 10.1666 韩国公债期货 * 109.23 109.21 韩国综合股价指数 2,388.78 2,398.75 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 蔡美珍/王琛/张若琪 审校 李婷仪/许娜/高琦)