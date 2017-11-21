韩国金融市场：韩股略下滑，韩元上涨

路透首尔11月21日 - 韩国综合股价指数周二略微下滑，韩元在本地交易平台上扬，债券收益率(殖利率)持平。

0131GMT，韩国综合股价指数跌1.71点或0.07%，至2,525.96点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,097.8，较上日收盘1,100.6涨0.26%。

离岸交易中，韩元兑美元报1,097.33，较上日跌0.15%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,094.4。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.16%，美股上日温和收涨；日本股市日经指数升0.89%。

韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今累计上涨约24.7%，此前30天累计升5.56%。

韩国股市目前市盈率为12.10，股息收益率为1.28%，市值为1,242.04万亿(兆)韩元。

今日韩股成交量为192,856,000股，870只有交易股票中261只上涨。

外资买超韩股611.39亿韩元。

今年美元兑韩元下跌9%。韩元兑美元年内高点是2017年11月17日触及的1,093.1，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/侯雪苹；审校 许娜/王兴亚)