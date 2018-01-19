韩国金融市场：韩股盘中上涨，韩元小升

路透首尔1月19日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周五盘中上涨，韩元小升，债券收益率(殖利率)上涨。

01:17GMT，综合股价指数涨2.61点或0.10%，报2,518.42点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,069.6，较上日收盘价1,070.7小升0.1%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,068.3，较上日升0.12%。一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,059.55。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.10%，美股上 日收跌。日股日经指数涨0.25%。

今年以来KOSPI指数涨约2.0%，过去30日上升0.57%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为124,155,000股，在总计876档有交易的股票中，有469档上涨。

外资在KOSPI卖超韩股124.22亿韩元。

美元兑韩元今年以来已上涨0.18%，韩元年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月11日触及的1,073.2。

三年期公债3月期货跌0.06点至107.73。

韩国三个月存单指标利率为1.65%；指标三年期公债收益率为2.183%，高于上日的2.17%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 张若琪/李婷仪)