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韩国金融市场：韩股盘中上涨，韩元小贬
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January 9, 2018 / 1:37 AM / 2 days ago

韩国金融市场：韩股盘中上涨，韩元小贬

1 分钟阅读

    路透首尔1月9日 - 韩国股市周二盘中上涨，韩元在本地平台小贬，韩国公债收益率(殖利率)上升。

    01:18GMT，综合股价指数(KOSPI)       上涨7.61点或0.30%，至2,520.89点。
    
    韩元兑美元          在韩国国内结算平台报1,067.7，较上日收盘价1,066小贬0.16%。

    韩元兑美元      在离岸市场报1,068.2，较上交易日小跌0.03%，韩
元一年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,059.85。
    
    综合股价指数今年迄今上涨1.9%左右，过去30日累计涨1.07%。
    
    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，总市值1,242.04万亿韩元
。
    
    KOSPI市场成交量为129,094,000股，在总计879档有交易的股票中，
有392档上涨。
    
    外资在KOSPI买超826.15亿韩元。

    美元兑韩元今年以来上涨0.17%。韩元兑美元的年内高点是1月8日触
及的1,059，年内低点是1月8日触及的1,069.7。
    
    三年期公债3月期货       跌0.04点至107.86。
    
    韩国三个月存单指标利率为1.66%；指标三年期公债收益率为2.151%
，高于上日的2.14%。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰)

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