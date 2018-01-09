韩国金融市场：韩股盘中上涨，韩元小贬

路透首尔1月9日 - 韩国股市周二盘中上涨，韩元在本地平台小贬，韩国公债收益率(殖利率)上升。 01:18GMT，综合股价指数(KOSPI) 上涨7.61点或0.30%，至2,520.89点。 韩元兑美元 在韩国国内结算平台报1,067.7，较上日收盘价1,066小贬0.16%。 韩元兑美元 在离岸市场报1,068.2，较上交易日小跌0.03%，韩 元一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,059.85。 综合股价指数今年迄今上涨1.9%左右，过去30日累计涨1.07%。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，总市值1,242.04万亿韩元 。 KOSPI市场成交量为129,094,000股，在总计879档有交易的股票中， 有392档上涨。 外资在KOSPI买超826.15亿韩元。 美元兑韩元今年以来上涨0.17%。韩元兑美元的年内高点是1月8日触 及的1,059，年内低点是1月8日触及的1,069.7。 三年期公债3月期货 跌0.04点至107.86。 韩国三个月存单指标利率为1.66%；指标三年期公债收益率为2.151% ，高于上日的2.14%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰)