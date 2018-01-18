韩国金融市场：韩股盘中上涨，韩元近持平

路透首尔1月18日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周四盘中上涨，韩元近持平，债券收益率(殖利率)下降。

01:03GMT，综合股价指数涨8.79点或0.35%，报2,524.22点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,069.4，上日收盘价1,069.3。稍早韩国央行一如预期维持指标利率不变，韩元对此反应平淡。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,068.27，较上日跌0.18%。一 年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,060.15。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.15%，美股上 日温和收高。日股日经指数涨0.88%。

今年以来KOSPI指数涨约1.9%，过去30日上升1.62%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为91,570,000股，在总计878档有交易的股票中，有416档上涨。

外资在KOSPI卖超韩股91.19亿韩元。

韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月11日触及的1,073.2。

三年期公债3月期货涨0.03点至107.67。

韩国三个月存单指标利率为1.65%；指标三年期公债收益率为2.209%，低于上日的2.23%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/杜明霞/侯雪苹；审校 王丽鑫/龚芳/戴素萍)