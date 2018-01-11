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韩国金融市场：韩股盘中下跌，韩元近持平
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January 11, 2018 / 1:41 AM / 2 days ago

韩国金融市场：韩股盘中下跌，韩元近持平

1 分钟阅读

路透首尔1月11日 - 韩国股市周四盘中下跌。韩元在本地平台近持平，韩国公债收益率(殖利率)上升。

01:22GMT，综合股价指数(KOSPI)跌8.20点或0.33%，至2,491.55点。

韩元兑美元在韩国国内结算平台报1,071.1，较上日收盘价1,071.9微升0.07%。

韩元兑美元在离岸市场报1,071.4，较上个交易日跌0.2%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,062.7。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.20%。美股上日小幅收跌。日股日经指数下跌0.39%。

今年以来KOSPI指数涨约1.3%，过去30日涨1.75%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为150,434,000股，在总计880档有交易的股票中，有349档上涨。

外资在KOSPI卖超1,677.52亿韩元。

今年美元兑韩元涨0.47%。韩元兑美元的年内高点是1月8日触及的1,059，年内低点是1月9日触及的1,072.95。

三年期公债3月期货上升0.01点，至107.72。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/汪红英/侯雪苹；审校 龚芳/许娜/戴素萍)

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