韩国金融市场：韩股盘中小跌，韩元因欧元走强掼压美元而受益

路透首尔1月12日 - 韩国股市周五盘中小跌。韩元在本地平台上涨， 韩国公债收益率(殖利率)亦上升。

0125GMT，综合股价指数(KOSPI)跌1.27点或0.05%，至2,486. 64点。

韩元兑美元在韩国国内结算平台报1,065.3，较上日收盘 价1,072升0.63%。韩元上涨，是因为在欧洲央行暗示其可能很快就开始缩 减大规模刺激举措后，欧元受到提振，进而拖累美元。

韩元兑美元在离岸市场报1,065.03，较上个交易日跌0.07%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,056.6。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.39%。此前美股三大股指触及纪录高位，日股日经指数下跌0.17%。

今年以来KOSPI指数涨约0.8%，过去30日涨0.79%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为167,510,000股，在总计881档有交易的股票中，有356档上涨。

外资在KOSPI卖超763.91亿韩元。

今年美元兑韩元下跌0.09%。韩元兑美元的年内高点是1月8日触及的1,059，年内低点是1月11日触及的1,073.2。

三年期公债3月期货下跌0.02点，至107.78。

韩国三个月存单指标利率为1.66%；指标三年期公债收益率为2.161%，高于上日的2.15%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/侯雪苹李婷仪 审校 徐文焰)