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韩国金融市场：韩股盘中微涨，韩元下跌
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January 10, 2018 / 1:23 AM / a day ago

韩国金融市场：韩股盘中微涨，韩元下跌

1 分钟阅读

路透首尔1月10日 - 韩国股市周三盘中微涨。韩元在本地平台下跌，韩国公债收益率(殖利率)上升。

01:04GMT，综合股价指数(KOSPI)上涨1.63点或0.06%，至2,511.86点。

韩元兑美元在韩国国内结算平台报1,070.3，较上日收盘价1,067.1走贬0.3%。

韩元兑美元在离岸市场报1,069.77，较上交易日涨0.09%，韩 元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,061.15。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.14%，似乎未理会美国股市涨势。美股新年涨势扩大，再次刷新纪录高位，因市场预期企业获利增长稳健。日股下跌0.27%。

今年以来KOSPI指数涨1.7%，过去30日涨1.06%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为131,127,000股，在总计872档有交易的股票中，有477档上涨。

外资在KOSPI买超54.23亿韩元。

今年美元兑韩元涨0.33%。韩元兑美元的年内高点是1月8日触及的1,059，年内低点是1月9日触及的1,072.95。

三年期公债3月期货下跌0.1点，至107.74。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/王颖；审校 戴素萍/杜明霞)

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