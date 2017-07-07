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韩国金融市场：韩股盘中持平即便三星电子获利料创纪录，韩元亦持稳
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2017年7月7日 / 凌晨2点39分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩股盘中持平即便三星电子获利料创纪录，韩元亦持稳

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月7日 - 韩股周五持平，即便之前科技巨擘三星电子           称其季度营业利润可能触及纪录高位。
    
    三星电子表示，第二季营业利润可能较上年同期增长72%至14万亿韩元(121.1亿美元)。但交易员称，股市之前已经消化了对其获利增长强劲的预期。            

    0200 GMT，韩国综合股价指数       跌0.3%，报2,381.80点。
    
    “市场人士预计(三星)季度获利会超过13万亿韩元，所以14万亿也不
太令人意外，”KB Securities分析师Rhoo Yong-seok称。
    
    三星股价下跌0.2%，开盘时下跌0.7%。
    
    Rhoo还表示，从整体上看韩国股市似乎在休息片刻，因主要国家央行
货币政策的不确定性上升。

    外资料将卖超，接近中午时在主板已卖出价值604亿韩元的韩股。
    
    LG电子           跌1.7%，LG显示器           跌2.1%。
    
    下跌股数量超过上涨股数量，分别为500档和287档。
    
    韩元兑美元      几近持平在1,156.7，周四收盘价为1,157.4。
    
    三年期公债9月期货       跌0.06点至109.09。

                              0200 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,156.7       1,157.4    
    日圆/韩元               10.1662/76       10.2097 
    韩国公债期货       *        109.09        109.15
    韩国综合股价指数          2,381.80      2,387.81
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李爽/王丽鑫/王颖；审校 戴素萍/王洋/李婷仪)

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