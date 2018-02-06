韩国金融市场：韩股盘中重挫逾3%，韩元创11周低点

路透首尔2月6日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周二受挫，追随隔夜美股大跌走势。韩元跌至11周低点，公债收益率(殖利率)下跌。

0201GMT，综合股价指数下跌80.14点或3.22%报2,411.61点，创英国脱欧公投以来最大盘中百分比跌幅。

韩元兑美元在本地结算平台报1,097.7，较上日收盘价1,088.5韩元跌0.85%。韩元料将连续第四日下跌。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,097.3，较上日跌0.29%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,086.8。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌3.63%，美股上日暴跌。日股日经指数>下跌5.48%。

KOSPI指数年内迄今上涨0.98%，之前30个交易日跌约0.78%。

目前市盈率为12.1，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为291,914,000股，在总计882档有交易的股票中，有40档上涨。

外资在KOSPI卖超20.37亿韩元。

今年美元兑韩元涨2.9%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货上涨0.17点，至107.64。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.251%，上日为2.286%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王灿/张若琪/汪红英；审校 李爽/刘秀红/张涛)