韩国金融市场：韩股触及两周低点且韩元略跌，因朝鲜半岛紧张局势升级

路透首尔9月26日 - 韩国股市周二盘中短暂跌至近两周低点，因朝鲜半岛紧张局势再度升温；外资抛售让科技巨擘股首当其冲。 美国和朝鲜(北韩)之间的口水战升级，且几无缓解迹象。朝鲜称美国已“宣战”，警告可能击落美国轰炸机。 韩国市场先是出现预料之中的下挫，但之后转为持稳。2034GMT，韩国综合股价指数 报2,380.27点，几乎持平于周一收盘。 该指数稍早触及低位2,365.34，为9月14日以来的最低点。 Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young在一份报告中称，股市多少消化了朝鲜半岛的紧张局势。他预计短期内波动趋势将持续。 三星电子 和SK海力士 等科技类股受到外资卖盘冲击，跌幅分别达到1.9%和3.2%。 在中国销量回升的预期提振下，汽车类股反弹，抵消了科技类股的跌势。运输设备分项指数 跃升逾3%，现代汽车 涨2.8%，现代摩比斯 则上升4.6%。 临近早盘收时，外资净抛售1,293亿韩元韩股。 上涨个股为529支，超过下滑的280支。 韩元 小跌，受累于地缘政治风险和外资抛售韩股。 韩元/美元 报1,136.8，较周一收位1,131.8跌0.4%。 三年期公债12月期货 跌0.05点至108.91。 0234 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,136.8 1,131.8 日圆/韩元 10.1765/74 10.1458 韩国公债期货 * 108.91 108.96 韩国综合股价指数 2,380.27 2,380.40 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/王丽鑫/孙茉莉; 审校 艾茂林/刘秀红/高琦)