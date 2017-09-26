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韩国金融市场：韩股触及两周低点且韩元略跌，因朝鲜半岛紧张局势升级
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2017年9月26日 / 凌晨3点37分 / 25 天内

韩国金融市场：韩股触及两周低点且韩元略跌，因朝鲜半岛紧张局势升级

2 分钟阅读

    路透首尔9月26日 - 韩国股市周二盘中短暂跌至近两周低点，因朝鲜半岛紧张局势再度升温；外资抛售让科技巨擘股首当其冲。
    
    美国和朝鲜(北韩)之间的口水战升级，且几无缓解迹象。朝鲜称美国已“宣战”，警告可能击落美国轰炸机。            
    
    韩国市场先是出现预料之中的下挫，但之后转为持稳。2034GMT，韩国综合股价指数       报2,380.27点，几乎持平于周一收盘。

    该指数稍早触及低位2,365.34，为9月14日以来的最低点。
    
    Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young在一份报告中称，股市多少消化了朝鲜半岛的紧张局势。他预计短期内波动趋势将持续。
    
    三星电子           和SK海力士            等科技类股受到外资卖盘冲击，跌幅分别达到1.9%和3.2%。
    
    在中国销量回升的预期提振下，汽车类股反弹，抵消了科技类股的跌势。运输设备分项指数       跃升逾3%，现代汽车           涨2.8%，现代摩比斯            则上升4.6%。

    临近早盘收时，外资净抛售1,293亿韩元韩股。
    
    上涨个股为529支，超过下滑的280支。
    
    韩元      小跌，受累于地缘政治风险和外资抛售韩股。
    
    韩元/美元          报1,136.8，较周一收位1,131.8跌0.4%。
        
    三年期公债12月期货       跌0.05点至108.91。

                               0234 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,136.8       1,131.8
    日圆/韩元                10.1765/74       10.1458
    韩国公债期货       *         108.91        108.96
    韩国综合股价指数           2,380.27      2,380.40
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李爽/王丽鑫/孙茉莉; 审校 艾茂林/刘秀红/高琦)

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