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2017年6月14日 / 凌晨2点57分 / 2 个月前

韩国金融市场：韩股触及纪录高位后转为下滑，韩元上升

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔6月14日 - 韩国股市周三触及纪录高位，随后逆转涨势走低
，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议决议出炉前更加
谨慎。
    
    0218GMT，韩国综合股价指数       跌0.2%报2,369.67点，此前市场
一开盘就曾触及2,387.29点的纪录高位。
    
    “该指数逐步抹去涨幅，因股市谨慎情绪增强，”Cape Investment 
& Securities股票分析师Kim Ye-eun表示。

    Kim还称，市场在等待美联储政策声明，希望获得有关其何时缩减大
规模资产负债表的线索。
    
    接近中午时，海外投资者看似会小幅卖超韩股。
    
    上涨个股和下跌个股数量相仿，分别为395和391。
    
    权重股现代汽车            上涨2.7%，韩国电力(KEPCO) <015760.
KS>下跌1.8%。

    韩元兑美元          升0.2%至1,125.4，周二收盘报1,128.3。
    
    三年期公债6月期货       跌0.06点至109.52。

                                 0218GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,125.8       1,128.3
    日圆/韩元                 10.2346/92       10.2365
    韩国公债期货       *          109.53        109.59  
    韩国综合股价指数            2,369.67      2,374.70
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 杜明霞/王丽鑫/张若琪 审校 郑茵/高琦/李婷仪)

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