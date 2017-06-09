韩国金融市场：韩股触及纪录高位，年内迄今涨幅超过17%

路透首尔6月9日 - 韩国股市周五触及纪录新高，年内迄今涨幅已超过17%，投资者买入科技和券商类股，因预期获利增加。 0200 GMT时，韩股综合股价指数(KOSPI) 涨0.7%，报2,280.06点，此前曾触及2,382.59点的高点。 英国大选出口民调显示，首相特雷莎梅所在的保守党将可能无法获得议会的多数优势，这将会打乱她的退欧计划。 “既然韩国综合股价指数目前明确地处于上升循环，其它所有的外部因素将只会对该股指产生短期影响，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho并称，信息技术和证券类股为大盘走势背后的主要推手。 电子类股 上涨近2%，权重股三星电子 升2.2%。 证券类股 跳涨逾4%。三星证券 涨4%，NH Investment & Securities 升3.8%。 外资料小幅卖超韩股，近盘中时分卖超87亿韩元。 上涨和下跌个股分别为426档和381档。 韩元/美元 也上涨，报1,119.4，较周四收盘价1,122.1升值0.2%。 三年期公债6月期货升0.01点报109.65。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,119.4 1,122.1 日圆/韩元 10.1524/88 10.1868 韩国公债期货 * 109.65 109.64 韩国综合股价指数 2,380.06 2,363.57 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 白云/许娜/张若琪 审校 李爽/陈宗琦)