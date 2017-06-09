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2017年6月9日 / 凌晨2点25分 / 2 个月前

韩国金融市场：韩股触及纪录高位，年内迄今涨幅超过17%

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔6月9日 - 韩国股市周五触及纪录新高，年内迄今涨幅已超过17%，投资者买入科技和券商类股，因预期获利增加。
    
    0200 GMT时，韩股综合股价指数(KOSPI)       涨0.7%，报2,280.06点，此前曾触及2,382.59点的高点。
    
    英国大选出口民调显示，首相特雷莎梅所在的保守党将可能无法获得议会的多数优势，这将会打乱她的退欧计划。
    
    

    “既然韩国综合股价指数目前明确地处于上升循环，其它所有的外部因素将只会对该股指产生短期影响，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。
    
    Cho并称，信息技术和证券类股为大盘走势背后的主要推手。
    
    电子类股       上涨近2%，权重股三星电子           升2.2%。
    
    证券类股       跳涨逾4%。三星证券           涨4%，NH Investment & Securities            升3.8%。

    外资料小幅卖超韩股，近盘中时分卖超87亿韩元。
    
    上涨和下跌个股分别为426档和381档。
    
    韩元/美元          也上涨，报1,119.4，较周四收盘价1,122.1升值0.2%。
    
    三年期公债6月期货升0.01点报109.65。
    
                                 0200GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,119.4       1,122.1
    日圆/韩元                 10.1524/88       10.1868
    韩国公债期货       *          109.65        109.64 
    韩国综合股价指数            2,380.06      2,363.57
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 白云/许娜/张若琪 审校 李爽/陈宗琦)

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