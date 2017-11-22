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韩国金融市场：韩股走升，韩元兑美元升至两年半高点
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2017年11月22日 / 凌晨1点53分 / 2 天前

韩国金融市场：韩股走升，韩元兑美元升至两年半高点

1 分钟阅读

    路透首尔11月22日 - 韩国综合股价指数       周三上涨。韩元在国
内市场上扬，债券收益率(殖利率)上升。
    
    0115GMT，韩国综合股价指数上涨12.82点，或0.51%，至2,543.52点
。该指数与全球股市的上扬走势一致，一度触及2,553.22点，略低于纪录
高位2,559.10点。

    韩元兑美元          在本地结算平台报1,091.8，较上日收盘价1,095.8涨0.37%。韩元一度触及2015年5月22日以来盘中高位1,089.5，受海外需求提振。交易员称，后来外汇当局的疑似干预使韩元回落。

    在海外市场，韩元兑美元      报1,092.4，较上日跌0.21%。韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,089.8。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               涨0.28%，美股隔夜升至纪录高点。日股日经指数       涨0.76%。

    韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今上涨约24.9%，此前30天涨3.98%。

    韩国股市目前市盈率为12.10，股息收益率为1.28%，市值为1,242.04
万亿(兆)韩元。
    
    今日盘中韩股成交量为164,992,000股，869只有交易股票中413只上
涨。
    
    外资卖超韩股363.54亿韩元。
    
    今年美元兑韩元下跌9.44%。韩元兑美元年内高点是2017年11月21日
触及的1,088.75，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。
    
    三年期12月公债期货       跌0.02点至107.93。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/王灿/郑茵 审校 戴素萍/徐文焰/龚芳)

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