韩国金融市场：韩股走升，韩元兑美元升至两年半高点

路透首尔11月22日 - 韩国综合股价指数 周三上涨。韩元在国 内市场上扬，债券收益率(殖利率)上升。 0115GMT，韩国综合股价指数上涨12.82点，或0.51%，至2,543.52点 。该指数与全球股市的上扬走势一致，一度触及2,553.22点，略低于纪录 高位2,559.10点。 韩元兑美元 在本地结算平台报1,091.8，较上日收盘价1,095.8涨0.37%。韩元一度触及2015年5月22日以来盘中高位1,089.5，受海外需求提振。交易员称，后来外汇当局的疑似干预使韩元回落。 在海外市场，韩元兑美元 报1,092.4，较上日跌0.21%。韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,089.8。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.28%，美股隔夜升至纪录高点。日股日经指数 涨0.76%。 韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今上涨约24.9%，此前30天涨3.98%。 韩国股市目前市盈率为12.10，股息收益率为1.28%，市值为1,242.04 万亿(兆)韩元。 今日盘中韩股成交量为164,992,000股，869只有交易股票中413只上 涨。 外资卖超韩股363.54亿韩元。 今年美元兑韩元下跌9.44%。韩元兑美元年内高点是2017年11月21日 触及的1,088.75，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。 三年期12月公债期货 跌0.02点至107.93。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/王灿/郑茵 审校 戴素萍/徐文焰/龚芳)