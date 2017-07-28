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11 天前
韩国金融市场：韩股跌至两周低位，韩元亦下滑
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2017年7月28日 / 凌晨3点23分 / 11 天前

韩国金融市场：韩股跌至两周低位，韩元亦下滑

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月28日 - 韩国股市周五早盘下滑至两周低位，可能录得周
线跌幅，因外国投资者了结科技股等获利，而且令人失望的财报也打压部
分个股。
    
    0256 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       跌1.2%至2,414.14点，
此前一度跌至7月13日以来的最低盘中水平。
    
    Hana Financial Investment Co. Ltd.的股票分析师Lee Jae-man称
，外资在对大型企业的业绩指引进行评估后，抛售韩股以了结获利。

    海外投资者料将连续第四日卖超韩股，这令市场承压。
    
    电子类股       下跌逾3%，三星电子           挫低3.6%，SK海力士           跌4.5%。
    
    现代产业开发           一度下跌7.3%，LG Innoteck            最多跌6.8%，两家公司的4-6月业绩都不及预期。
    
    下跌股和上涨股档数分别是627和171。
    
    韩元兑美元          继周四触及四个月高点后，今日小跌，报1,117.8韩元，较周四收盘价跌0.5%。
    
    三年期公债9月期货       下滑0.01点至109.36。
     
                               0256 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,117.8       1,112.8
    日圆/韩元                10.0613/39       10.0310
    韩国公债期货       *         109.36        109.37
    韩国综合股价指数           2,414.14      2,443.24
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王琛/高琦 审校 张涛/张明钧/王兴亚)

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