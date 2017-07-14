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21 天前
韩国金融市场：韩股跟随全球股市走升，韩元略微下滑
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2017年7月14日 / 凌晨2点30分 / 21 天前

韩国金融市场：韩股跟随全球股市走升，韩元略微下滑

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔7月14日 - 韩国股市周五早盘上扬，跟随全球股市的涨势；
此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词偏鸽派。三星
电子和SK海力士等权重股继续攀升。
    
    0159GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       上涨0.3%报2,416.04点
。
    
    “与昨日的表现并无二致。市场人气很强，IT类股表现不错，而且我
认为良好趋势或将持续一段时间，”韩亚金融投资的股票分析师Lee Jae-
man。

    科技巨头三星电子           连续第五日攀升，触及2,554,000韩元
高位；SK海力士           上涨近1%。
    
    现代汽车           大涨逾3%。
    
    外资料将卖超韩股，接近中午时卖超254亿韩元(2,232万美元)韩股。
    
    韩元兑美元      小幅走低。

    韩元兑美元                报1,138.0，较周四收盘的1,136.3小幅
下滑0.1%。
    
    韩国三年期公债期货9月合约       跌0.04点至109.18。
        
                              0159GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                 1,138.0       1,136.3
    日圆/韩元              10.0256/17       10.0349
    韩国公债期货       *       109.18        109.22
    韩国综合股价指数         2,416.04      2,409.49
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 徐文焰/王琛/王颖；审校 张荻/徐文焰)

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