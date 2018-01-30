FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 30, 2018 / 1:56 AM / 2 days ago

韩国金融市场：韩股连五日反弹后暂歇，韩元小跌

1 分钟阅读

    路透首尔1月30日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)        周二下跌，韩元兑美元在本地交易平台亦下滑，公债收益率(殖利率)则上升。
    
    01:39 GMT，韩国综合股价指数跌6.98点或0.27%，报2,590.59点。

    权重股三星电子           追随隔夜美国科技股跌势，下跌逾2%，拖累整体大盘。
    
    韩元兑美元          在本地结算平台报1,070.2，较上日收盘价1,065.6跌0.43%。
    
    在离岸交易中，韩元兑美元      报1,069.2，较上日涨0.07%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,058.8。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下跌0.53%，美股上日小幅收跌。日股日经指数       跌0.83%。
    
    KOSPI指数年内迄今涨约5.3%，之前30个交易日涨4.74%。
    
    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。
    
    KOSPI       指数盘中成交量为154,043,000股，在总计882档有交易
的股票中，有334档上涨。
    
    外资在KOSPI卖超922.52亿韩元。

    美元兑韩元年内上涨0.27%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的
1,056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。

    三年期韩国公债期货3月合约       跌0.08点，报107.31。
    
    韩国三个月存单指标利率为1.65%；指标三年期公债收益率为2.318%
，高于上日的2.28%。    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 侯雪苹/郑茵/陈宗琦；审校 龚芳/张若琪/陈宗琦/李爽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below