韩国金融市场：韩股连五日反弹后暂歇，韩元小跌

路透首尔1月30日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周二下跌，韩元兑美元在本地交易平台亦下滑，公债收益率(殖利率)则上升。 01:39 GMT，韩国综合股价指数跌6.98点或0.27%，报2,590.59点。 权重股三星电子 追随隔夜美国科技股跌势，下跌逾2%，拖累整体大盘。 韩元兑美元 在本地结算平台报1,070.2，较上日收盘价1,065.6跌0.43%。 在离岸交易中，韩元兑美元 报1,069.2，较上日涨0.07%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,058.8。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.53%，美股上日小幅收跌。日股日经指数 跌0.83%。 KOSPI指数年内迄今涨约5.3%，之前30个交易日涨4.74%。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。 KOSPI 指数盘中成交量为154,043,000股，在总计882档有交易 的股票中，有334档上涨。 外资在KOSPI卖超922.52亿韩元。 美元兑韩元年内上涨0.27%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的 1,056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。 三年期韩国公债期货3月合约 跌0.08点，报107.31。 韩国三个月存单指标利率为1.65%；指标三年期公债收益率为2.318% ，高于上日的2.28%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/郑茵/陈宗琦；审校 龚芳/张若琪/陈宗琦/李爽)