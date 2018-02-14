韩国金融市场：韩股连续第三日上涨，韩元亦走高

路透首尔2月14日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三上涨。韩元兑美元在本地平台小升，公债收益率(殖利率)亦攀升。

0202GMT，综合股价指数上涨21.35点或0.89%报2,416.54点。

综合股价指数料将连续第三个交易日上涨，受科技巨头三星电子的涨势支撑。元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称，外国投资者的逢低买盘、尤其是对科技股的买盘，给股市带来初步提振。

韩元兑美元在本地结算平台报1,083.5，较上日收盘价1,084.5韩元涨0.09%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,083.3，较上日涨0.07%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,072.5。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.37%，美股上日小幅收高。日股日经指数>下跌0.32%。

KOSPI指数年内迄今下跌2.93%，之前30个交易日下跌3.41%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为149,214,000股，在总计878档有交易的股票中，有352档上涨。

外资在KOSPI买超937.53亿韩元。

今年美元兑韩元涨1.59%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货持平于107.6。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.282%，上日为2.278%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王灿/侯雪苹/李爽 审校 徐文焰/张若琪)