韩国金融市场：韩股连跌四日后反弹，韩元走势不定

路透首尔2月8日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周四早盘反弹，此前连续四日走低。韩元兑美元在本地平台走势不定。

0104GMT，韩国综合股价指数上涨22.10点，或0.92%，至2,418.66点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,087.7，较上日收盘价1,0 86.6韩元跌0.10%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,086.7，较上日涨0.23%；韩元 一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,076.4。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.11%，美股上 日温和下跌。日股日经指数>上涨0.94%。

KOSPI指数年内迄今下跌2.9%，之前30个交易日跌1.80%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为109,812,000股，在总计879档有交易的股票中，有612档上涨。

外资在KOSPI买超322.73亿韩元。

今年美元兑韩元涨1.77%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货下跌0.05点，至107.64。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.261%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/李爽/李婷仪 审校 张若琪/郑茵)