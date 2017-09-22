韩国金融市场：韩股连跌第四日，钢铁类股受美国关税相关报导影响

路透首尔9月22日 - 韩国股市周五连跌第四日，美股下滑和钢铁类股 挫跌带来压力，之前媒体报导称美国将对韩国钢铁进口施加关税。 朝鲜外务相李勇浩称，他认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空 前的氢弹试验，但此番言论并未立即给韩国市场带来影响。 0221GMT，韩国综合股价指数 跌0.4%至2,395.60点。 韩元/美元 较周四收位1,132.7小跌0.2%，目前报1,135.1 。 “韩股大盘今日的表现多是因应隔夜美股的下滑，并非缘于朝鲜问题 。”富国证券分析师Kim Sung-hwan说道。 临近早盘收，外资净抛售50亿韩元的韩股，规模相对小。 钢铁类股的挫跌累及大盘。 浦项钢铁 跌逾4%，铁矿石、钢铁及金属分项指数 一度跌3.7%，此前 媒体报导称，美国表示可能对韩国钢铁产品课征关税。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为672档和155档。 三年期公债期货合约 涨0.02点至109.00。 0221 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,135.1 1,132.7 日圆/韩元 10.1385/65 10.0610 韩国公债期货 * 109.00 108.98 韩国综合股价指数 2,395.60 2,406.50 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王颖/孙茉莉/侯雪苹；审校 徐文焰/高琦/艾茂林)