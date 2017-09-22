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韩国金融市场：韩股连跌第四日，钢铁类股受美国关税相关报导影响
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#亚洲
2017年9月22日 / 凌晨3点03分 / 1 个月内

韩国金融市场：韩股连跌第四日，钢铁类股受美国关税相关报导影响

1 分钟阅读

    路透首尔9月22日 - 韩国股市周五连跌第四日，美股下滑和钢铁类股
挫跌带来压力，之前媒体报导称美国将对韩国钢铁进口施加关税。
    
    朝鲜外务相李勇浩称，他认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空
前的氢弹试验，但此番言论并未立即给韩国市场带来影响。
    
    0221GMT，韩国综合股价指数       跌0.4%至2,395.60点。

    韩元/美元          较周四收位1,132.7小跌0.2%，目前报1,135.1
。

    “韩股大盘今日的表现多是因应隔夜美股的下滑，并非缘于朝鲜问题
。”富国证券分析师Kim Sung-hwan说道。
    
    临近早盘收，外资净抛售50亿韩元的韩股，规模相对小。
    
    钢铁类股的挫跌累及大盘。

    浦项钢铁           跌逾4%，铁矿石、钢铁及金属分项指数       一度跌3.7%，此前
媒体报导称，美国表示可能对韩国钢铁产品课征关税。
    
    下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为672档和155档。
    
    三年期公债期货合约       涨0.02点至109.00。
   
                               0221 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,135.1       1,132.7  
    日圆/韩元                10.1385/65       10.0610 
    韩国公债期货       *         109.00        108.98  
    韩国综合股价指数           2,395.60      2,406.50
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王颖/孙茉莉/侯雪苹；审校 徐文焰/高琦/艾茂林)

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