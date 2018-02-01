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February 1, 2018 / 1:48 AM / 2 days ago

韩国金融市场：韩股追随美股小幅上涨，韩元走贬

1 分钟阅读

    路透首尔2月1日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)        周四上涨。韩
元在本地交易平台稍事喘息，公债收益率下跌。
    
    韩国1月出口劲增22.2%，为连续第15个月增长，但对市场几无影响，
因大致符合预期。

    01:24 GMT，综合股价指数上涨6.89点或0.27%报2,573.35点。

    韩元兑美元          在本地结算平台报1,070.2，较上日收盘价1,0
67.9韩元走软0.22%。

    在离岸交易中，韩元兑美元      报1,070.3，较上日走贬0.11%；韩
元一年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,059.65。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.17%，美股上
日收高。日股日经指数       >上涨0.98%。

    KOSPI指数年内迄今上涨4.29%，之前30个交易日上涨3.40%。

    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

    KOSPI       指数盘中成交量为267,088,000股，在总计880档有交易
的股票中，有413档上涨。
    
    外资在KOSPI卖超752.88亿韩元。
    
    今年美元兑韩元涨0.37%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,
056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。
    
    三年期韩国公债期货3月合约       上涨0.03点，报107.45。
    
    韩国三个月存单指标利率为1.65%；指标三年期公债收益率为2.273%
，上日为2.27%。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 郑茵 审校 李爽)
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