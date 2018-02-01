韩国金融市场：韩股追随美股小幅上涨，韩元走贬

路透首尔2月1日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周四上涨。韩 元在本地交易平台稍事喘息，公债收益率下跌。 韩国1月出口劲增22.2%，为连续第15个月增长，但对市场几无影响， 因大致符合预期。 01:24 GMT，综合股价指数上涨6.89点或0.27%报2,573.35点。 韩元兑美元 在本地结算平台报1,070.2，较上日收盘价1,0 67.9韩元走软0.22%。 在离岸交易中，韩元兑美元 报1,070.3，较上日走贬0.11%；韩 元一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,059.65。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.17%，美股上 日收高。日股日经指数 >上涨0.98%。 KOSPI指数年内迄今上涨4.29%，之前30个交易日上涨3.40%。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。 KOSPI 指数盘中成交量为267,088,000股，在总计880档有交易 的股票中，有413档上涨。 外资在KOSPI卖超752.88亿韩元。 今年美元兑韩元涨0.37%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1, 056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。 三年期韩国公债期货3月合约 上涨0.03点，报107.45。 韩国三个月存单指标利率为1.65%；指标三年期公债收益率为2.273% ，上日为2.27%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 郑茵 审校 李爽)