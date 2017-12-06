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韩国金融市场：韩股韩元下跌，因投资者冒险意愿下降
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2017年12月6日 / 凌晨2点08分 / 2 天前

韩国金融市场：韩股韩元下跌，因投资者冒险意愿下降

1 分钟阅读

    路透首尔12月6日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)       周三下跌，韩元亦走贬，韩国公债收益率则持平。
    
    0153 GMT，韩国综合股价指数下跌6.58点或0.26%，报2,503.54点。

    韩元兑美元          在国内结算平台报1,091.3，较上日收盘价1,085.8走贬0.5%，因在标普500指数      连跌三日后，风险偏好降温。
    
    在离岸市场，韩元兑美元      报1,091.39，较上交易日跌0.44%，一年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,086.65。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下跌0.26%，美股上日小幅收低。日本股市日经指数       下跌0.73%。

    KOSPI今年迄今涨约23.9%，之前30个交易日跌0.79%。
    
    韩国股市目前市盈率(本益比)为12.10倍，股息收益率为1.28%，总市
值为1,242.04万亿韩元。
    
    今日KOSPI市场成交量为224,395,000股，871支股票中有378支上涨。
    
    外资卖超韩股652.35亿韩元。
    
    今年美元兑韩元下跌9.52%。 韩元兑美元的年内高点是2017年11月29
日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

    三年期12月公债期货       上涨0.04点，至108.21。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 侯雪苹/汪红英/戴素萍 审校 徐文焰/张涛/龚芳)

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