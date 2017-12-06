韩国金融市场：韩股韩元下跌，因投资者冒险意愿下降

路透首尔12月6日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周三下跌，韩元亦走贬，韩国公债收益率则持平。 0153 GMT，韩国综合股价指数下跌6.58点或0.26%，报2,503.54点。 韩元兑美元 在国内结算平台报1,091.3，较上日收盘价1,085.8走贬0.5%，因在标普500指数 连跌三日后，风险偏好降温。 在离岸市场，韩元兑美元 报1,091.39，较上交易日跌0.44%，一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,086.65。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.26%，美股上日小幅收低。日本股市日经指数 下跌0.73%。 KOSPI今年迄今涨约23.9%，之前30个交易日跌0.79%。 韩国股市目前市盈率(本益比)为12.10倍，股息收益率为1.28%，总市 值为1,242.04万亿韩元。 今日KOSPI市场成交量为224,395,000股，871支股票中有378支上涨。 外资卖超韩股652.35亿韩元。 今年美元兑韩元下跌9.52%。 韩元兑美元的年内高点是2017年11月29 日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。 三年期12月公债期货 上涨0.04点，至108.21。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/汪红英/戴素萍 审校 徐文焰/张涛/龚芳)