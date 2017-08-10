FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 天内
韩国金融市场：韩股韩元继续下跌，因担心美朝紧张局势
#半岛局势
#路透精英汇
#“通俄门”
#人民币汇改
#图片精选
频道
专题
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
半岛局势
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
中国财经
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
深度分析
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月10日 / 凌晨3点53分 / 4 天内

韩国金融市场：韩股韩元继续下跌，因担心美朝紧张局势

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔8月10日 - 韩股周四继续下跌并触及七周低位，因随着美朝
紧张局势升级，外国投资者继续减仓。
    
    韩元兑美元          跌0.5%，也延续上日跌势。
    
    朝鲜正在制定向关岛附近发射导弹的计划，称美国总统特朗普的“火
与怒”警告是“一堆废话”，并表示只有“绝对的武力才能对他有作用”
。            
    
    朝美的激烈言辞交锋致使全球市场在周三下滑，隔夜时卖压稍见缓解，但周四再度承压。
    
    0337 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)        跌1.2%至2,339.97点，为6月21日以来最低水位，指数周三收跌1.1%。
    
    部分交易员称，外国投资者早就在寻找了结获利的机会，此前该指数今年以来已攀升近20%。
    
    接近中午时分，外资在主板卖超1,767亿韩元(1.5481亿美元)韩股。周三卖超近2,600亿韩元韩股。

    但国内机构投资人买超2,410亿韩元韩股。
    
    下跌与上涨个股数分别为671档与149档。
    
    权重股SK海力士           和三星电子           均下跌近1%。
    
    韩元      在四周低点徘徊。

    韩元/美元          报1,141.5，创7月12日以来盘中最低水准。周三为下跌0.9%。
    
    三年期公债9月期货       下跌0.01点至109.01。
    
                                 0304GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,141.5       1,135.2
    日圆/韩元                 10.3669/44       10.3388
    韩国公债期货       *          109.01        109.02
    韩国综合股价指数            2,349.16      2,368.39
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/王琛/汪红英；审校 徐文焰/李婷仪)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below