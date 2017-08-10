韩国金融市场：韩股韩元继续下跌，因担心美朝紧张局势

路透首尔8月10日 - 韩股周四继续下跌并触及七周低位，因随着美朝 紧张局势升级，外国投资者继续减仓。 韩元兑美元 跌0.5%，也延续上日跌势。 朝鲜正在制定向关岛附近发射导弹的计划，称美国总统特朗普的“火 与怒”警告是“一堆废话”，并表示只有“绝对的武力才能对他有作用” 。 朝美的激烈言辞交锋致使全球市场在周三下滑，隔夜时卖压稍见缓解，但周四再度承压。 0337 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌1.2%至2,339.97点，为6月21日以来最低水位，指数周三收跌1.1%。 部分交易员称，外国投资者早就在寻找了结获利的机会，此前该指数今年以来已攀升近20%。 接近中午时分，外资在主板卖超1,767亿韩元(1.5481亿美元)韩股。周三卖超近2,600亿韩元韩股。 但国内机构投资人买超2,410亿韩元韩股。 下跌与上涨个股数分别为671档与149档。 权重股SK海力士 和三星电子 均下跌近1%。 韩元 在四周低点徘徊。 韩元/美元 报1,141.5，创7月12日以来盘中最低水准。周三为下跌0.9%。 三年期公债9月期货 下跌0.01点至109.01。 0304GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.5 1,135.2 日圆/韩元 10.3669/44 10.3388 韩国公债期货 * 109.01 109.02 韩国综合股价指数 2,349.16 2,368.39 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/王琛/汪红英；审校 徐文焰/李婷仪)