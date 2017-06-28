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2017年6月28日 / 凌晨2点13分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩股韩元齐跌，美国推迟医保改革投票冷却市场人气

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔6月28日 - 韩元兑美元      和韩股周三双双下滑，因美国
推迟医保改革投票令市场人气冷却。
    
    0150 GMT，韩元兑美元          报1,140.7，较周二收盘价1,136.0
下跌0.3%。
    
    韩国综合股价指数       跌0.1%至2,389.34点，结束连续四天的涨
势。

    新韩金融投资汇市分析师Ha Keon-hyeong表示，美国医保案投票推迟导致的韩元下滑将是暂时的，因美元依然十分疲弱。
    
    “本地出口商的月底美元卖盘也将给韩元带来一定支撑，”Ha说。
    
    外资今日料将卖超韩股，接近中午时卖超348亿韩元(3,051万美元)韩股。
    
    与核反应堆建设相关的股票大跌，因政府周二表示，将暂停两座尚未完工的核反应堆建设。

    斗山重工业            下跌多达4.9%，韩国电力(KEPCO)            下跌2.9%。
    
    有445档股票下跌，347档上涨。
    
    三年期公债9月期货       下跌0.07点至109.33。    
        
                                0150GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,140.7       1,136.9
    日圆/韩元                 10.1721/93       10.1411
    韩国公债期货       *          109.33        109.40
    韩国综合股价指数            2,389.34      2,391.95
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/王颖/李婷仪 审校 戴素萍/王兴亚/龚芳)

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