韩国金融市场：韩股韩元齐跌，美国推迟医保改革投票冷却市场人气

路透首尔6月28日 - 韩元兑美元 和韩股周三双双下滑，因美国 推迟医保改革投票令市场人气冷却。 0150 GMT，韩元兑美元 报1,140.7，较周二收盘价1,136.0 下跌0.3%。 韩国综合股价指数 跌0.1%至2,389.34点，结束连续四天的涨 势。 新韩金融投资汇市分析师Ha Keon-hyeong表示，美国医保案投票推迟导致的韩元下滑将是暂时的，因美元依然十分疲弱。 “本地出口商的月底美元卖盘也将给韩元带来一定支撑，”Ha说。 外资今日料将卖超韩股，接近中午时卖超348亿韩元(3,051万美元)韩股。 与核反应堆建设相关的股票大跌，因政府周二表示，将暂停两座尚未完工的核反应堆建设。 斗山重工业 下跌多达4.9%，韩国电力(KEPCO) 下跌2.9%。 有445档股票下跌，347档上涨。 三年期公债9月期货 下跌0.07点至109.33。 0150GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,140.7 1,136.9 日圆/韩元 10.1721/93 10.1411 韩国公债期货 * 109.33 109.40 韩国综合股价指数 2,389.34 2,391.95 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/王颖/李婷仪 审校 戴素萍/王兴亚/龚芳)