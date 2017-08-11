香港个股：万洲国际子公司在波兰收购肉类加工厂及生猪屠场，扩展欧洲业务

路透香港8月11日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际周五称，已透过其间接全资附属公司史密斯菲尔德（Smithfield Foods, Inc.）在波兰收购肉类加工厂及生猪屠宰场，以扩展其在欧洲的业务。

公司声明称，史密斯菲尔德在6月收购在波兰库特诺的Pini Polska、Hamburger Pini和Royal Chicken的全部股本。Pini Polska营运一间肉类加工及包装工场，年产能10万公吨；Hamburger Pini营运一间零售包装鲜肉工场，年产能4万公吨；Royal Chicken为一间正在兴建的家禽加工厂房，计划产能为每年1亿只禽鸟。

万洲国际指，上述三项收购与公司透过加强史密斯菲尔德，在波兰的垂直整合供应链及提高高质量肉制品的产量之战略发展计划一致。

此外，史密斯菲尔德在7月底收购在在库特诺营运生猪屠宰场，年产能400万头的Pini Polonia的33.5%股本，并可收购余下66.5%股本，惟须待取得相关监管机关的反垄断批准后方可作实。

公司表示，预期透过收购该屠房，可提高其在波兰的屠宰产能并实现营运效率改善，并预期可减低生猪运输的成本。

万洲国际在声明中未有披露上述各项收购的作价。

该股今天收低2.34%，报7.5港元。（完）

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