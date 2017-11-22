香港个股：中国建筑国际拟发8亿美元担保票据，作再融资及发展资金

路透香港11月22日 - 中国海外集团旗下的香港大型建筑商--中国建筑国际周三称，拟发行两笔共8亿美元担保票据，募资用作现有债务再融资、为新增及现有项目提供资金等用途。

据公告，本金总额为5.5亿美元的五年期A系列票据，发行价为本金额的99.982%，年息率3.375%；本金总额为2.5亿美元的10年期B系列票据，发行价为本金额的99.688%，年息率3.875%。

两笔票据的发行人为China State Construction Finance (Cayman) II Limited，每半年付息一次，预期于2017年11月29日或前后发行及将获穆迪Baa2及惠誉BBB+评级。

美银美林、中国银行（香港）、建银国际及瑞信负责票据的发行安排。

中国建筑国际上月完成供股集资约64亿港元，净额用于业务进一步发展及扩展。而今年上半年公司录得营业额229.7亿港元，净利24.9亿港元，分别按年增长22%及11%，6月末持有银行结余及现金约112.11亿港元。

本地时间10:40，该股升3.98%，报10.46港元。（完）

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