香港个股：中国绿色食品复牌盘初涨逾3%，将就涉及康宏诉讼作出抗辩

路透香港12月21日 - 中国绿色食品周四复牌盘初涨逾3%，此前称将就涉及康宏环球的诉讼作出抗辩。

本地时间10:12，该股升3.33%，报0.031港元；大市恒生指数则升0.06%。

中绿此前被列作康宏环球2015年10月配售案中被告人之一。中绿周三晚间公告指出，公司确认其并非股份配售之承配人，目前正计划于2018年1月2日或之前将一份表示该公司将提起诉讼的文件送达认收书送交存档，并将会送呈抗辩书以就申索作出抗辩。

根据法院的传讯令状，原告人对中绿寻求取消由康宏环球向中绿配发之股份，并废止康宏财务及康证授出以该等承配人为受益人之融资信贷的命令，以及一般或特定损害赔偿、利息、成本及进一步及/其他宽免。

中绿表示，目前持有于2016年8月22日发行予康宏财务之未偿还可换股票据1.9亿港元，于2019年到期。

康宏环球自12月7日起停牌，因三名执行董事王利民、冯雪心及陈丽儿被廉政公署拘捕，公司其后就涉嫌被人不当转移公司资金导致出现重大财务损失及损害一事，在香港高等法院向28名被告人展开法律行动追讨损失，控告有关人士严重违反授信责任，中绿为被告人之一。

中绿称，原告人入禀香港高等法院的传讯令状声称，康宏环球的配售中，多名获配发股份之承配人与康宏环球执行董事曹贵子有联系，而股份配售并不是为了正当的目的进行，因为康宏财务作为第二原告人与康证作为第三原告人为一方与该等承配人为另一方之间有相关之融资安排，藉此该等承配人于可疑情况下在接近股份配售时间获康宏财务及康证授予贷款，且并非按商业条款进行。

令状进一步指称，基于其中一名被告人之控股公司自2016年9月起拥有于中绿须予披露之股权，以及康证为中绿于2016年8月配售82.83%新股之牵头配售代理，中绿与曹贵子为有联系。

另外，君阳金融子公司Classictime Investments Limited亦被列作同案被告人。君阳金融在联交所一份声明中确认Classictime透过软库中华金融于该项配售中认购康宏环球约14.5亿股股份，但称没有从软库、康宏或任何其他地方获得任何保证金融资，亦无故意将股份售予任何特定人士。

君阳金融并称，Classictime决定投资及出售配售股份纯属商业判断，独立于曹贵子、该令状中其所谓联系人及原告。（完）

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