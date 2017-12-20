香港个股：中国绿色食品股份停牌，以就法律程序消息作进一步公布

路透香港12月20日 - 中国绿色食品周三称，其股份今早短暂停止买卖，以待刊发就法律程序之内幕消息作进一步公布。

停牌前，该股周二收市价报0.03港元。

中绿周二晚间在联交所的声明称，公司董事知悉获送达一份代表康宏环球、康宏财务有限公司及CSL Securities Limited作为一项法律程序的原告人入禀香港高等法院的传讯令状，而中绿被列名为28名被告之一。

中绿表示，现正就此事寻求法律意见，以评估对该公司之理据及影响。

康宏环球自12月7日起停牌，因三名执行董事王利民、冯雪心及陈丽儿被廉政公署拘捕。昨天，康宏环球就涉嫌被人不当转移公司资金，导致出现重大财务损失及损害一事，在香港高等法院向28名被告人展开法律行动追讨损失，控告有关人士严重违反授信责任。

据香港信报今天引述入禀状指，首被告康宏执行董事曹贵子虽然在今年3月才出任康宏执董，但自2013年投资康宏以来，已成为“实际、影子董事”，并主持复杂的循环融资把康宏的资金转至其友好手上。

入禀状并指，事源2015年康宏原本透过配股引入台湾富邦金控董事长蔡明兴及其家族任大股东，但在8月份宣布修订配股协议，加码配售75.08亿股新股予独立投资者。惟当时声称独立的人士当中，六人与曹贵子有关联，包括其胞兄曹贵宜、公关公司PR Asia董事总经理凌冠华、中绿，以及互娱中国、君阳金融和香港教育三家企业的子公司。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)