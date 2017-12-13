香港个股：中国金茂拟竞买上港集团挂牌出售的银汇和航运公司各50%股权

路透香港12月13日 - 中国中化集团的房地产和酒店业务分支--中国金茂周三称，拟竞买上海国际港务（集团）挂牌出售的上海银汇房地产发展有限公司和上海国际航运服务中心开发有限公司各50%股权，底价共约28.6亿元人民币。

中国金茂与上港集团各占银汇和航运公司的一半股权，中国金茂于10月公告拟于上海联合产权交易所挂牌出售其所持的股权，然上港集团捷足先登，今天于上海联合产权交易所进行正式披露。

中国金茂表示，不再考虑出售所持银汇和航运公司的股权，并且已声明不放弃对上港集团所持股权的法定优先购买权。另外，其全资附属公司长沙荣茂企业管理有限公司将申请参与上港集团的公开挂牌出售竞买活动。

根据独立评估机构做出的估值，截至今年8月底止银汇和航运公司的净资产分别为24.2亿元及39.8亿元，确定50%股权之出售底价分别约9.5亿元及19.1亿元。

中国金茂此前亦挂牌出售与上港集团合资的上海星外滩开发建设公司的50%股权，底价为59.98亿元。

本地时间09:53，中国金茂股价持平于3.34港元；大市恒生指数则跌0.11%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)