香港个股：中电控股冀内地提高电价助缓解煤炭涨价压力，派息稳定增加

路透香港2月26日 - 香港主要发电及供电商--中电控股周一称，期望今年中国内地电价上调以缓解煤炭涨价带来的成本压力，另外，公司将保持稳定而增长的派息政策。

中电控股公布2017年度净利同比增长12%至142.49亿港元，因澳洲业务重整进度较预期理想，利润贡献大幅增加。不过，中国内地的营运盈利按年下跌19%至12.38亿港元，主要受累于煤价上涨。

中电控股首席执行官蓝凌志在记者会上称，公司于内地的可再生能源业务稳固，但由于煤价显著上涨而电价没有相应作出调整，致使盈利受压，他期望今年内地政府将适度提高电价，以助企业缓解煤价上涨压力。

至于公司会否加大于内地的低碳项目投资，他说，“我们将聚焦于新建的可再生能源项目，主要为风电和太阳能，而不会着眼于并购。”

中电控股宣布派发第四期中期股息每股1.14港元，连同三次已付中期股息，2017年度的总股息为每股2.91港元，按年增加3.9%，相对每股盈利5.64港元的派息比率为52%，较上一年的56%略为下降。

蓝凌志表示，公司追求“稳定和有增长”的派息，未来仍然希望保持这一政策。

中电控股集团总监及中华电力副主席阮苏少湄称，此前与香港政府达成新的利润管制协议将于今年10月1日起生效，届时准许回报率将按固定资产平均净值总额的8%计算，较现行的9.99%有所下调，并将对该季业绩构成影响。

至于会否对调整香港的电价，她说，除了顾及准许回报之外，还要考虑公司本身的投资需要和燃料成本情况，该公司已向政府提交新的五年发展计划，待审批确定后便有分晓。

中电控股中午公布业绩后股价升幅一度扩至2.1%，终场收升1.87%，报78.9港元，为三周高位。（完）

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