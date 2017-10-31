香港个股：中粮包装向清远加多宝增资20亿元人民币，将持股30.58%

路透香港10月31日 - 中粮集团旗下的中粮包装周二宣布，将通过对清远加多宝增资20亿元人民币，从而持有后者30.58%的股份。

公司的声明称，其中10亿元将以现金方式支付，其余10亿元则以公司生产的铝制两片饮料罐作为实物出资。

增资事项完成后，中粮包装将持有清远加多宝约30.58%股权，而加多宝集团的王老吉公司及智首，则分别持股45.87%及23.55%。

清远加多宝主要从事研发及产销蔬果饮料、茶饮料、凉茶、植物饮料及浓缩液等非酒精饮料，其为加多宝集团公司中为＂加多宝＂和＂JDB＂品牌饮料独家提供浓缩液的公司。

该公司2015和2016年度的除税后溢利分别为1.3亿和1.47亿元。

加多宝商标持有公司将注入相关加多宝商标，各方将共同打造集加多宝品牌、浓缩液、供销体系为一体的综合运营平台。中粮包装表示，正式入股加多宝可提升其盈利能力，巩固公司在包装行业的领导地位，并将与加多宝集团公司利用各自的资源优势，提升加多宝凉茶对市场的领导力，推动凉茶产业健康及可持续发展。

中粮包装股价周一收报5.34港元，过去一个月累计升16%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)