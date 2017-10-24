香港个股：中粮控股近86亿港元出售生物燃料业务并派特别息，盘初涨近9%

路透香港10月24日 - 中国农产品加工企业--中国粮油控股公布，以总代价85.79亿港元出售生物燃料业务予最终控股股东中粮集团，并拟派发特别股息，消息提振该股周二盘初升近9%。

据周一晚间公告，中粮控股同意向中粮集团子公司中粮生化投资以52.19亿港元代价出售COFCO Biofuel及COFCO Biochemical全部股权，及以33.6亿港元代价转让相关债权。假设出售事项于今年6月30日落实，可录得一次性收益10.9亿港元，资产负债比率亦应由65.3%下降至28.1%。

在国内拥有领先的米面油基础加工能力及第二大食用油品牌的中粮控股表示，“于出售事项后，未来本公司将聚焦米面油等粮油食品业务，升级转型为全产业链粮油食品及品牌消费品企业。”

该公司拟将出售所得部分款项用于向股东分派特别股息每股0.2-0.3港元（合共约10至16亿港元），具体金额有待董事会决定；余款拟用于为粮油食品及品牌消费品业务未来发展提供资金以及偿还部分银行贷款。

中粮控股周二盘初一度升8.8%，触及3.95港元的一个月高位。本地时间09:43，升7.71%，报3.91港元；大市恒生指数则跌0.2%。（完）

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