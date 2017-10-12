香港个股：中资开发商绿景向九龙仓买入九龙东一幢办公楼，总价90亿港元

路透香港10月12日 - 香港地产商--会德丰宣布，旗下九龙仓集团将以90亿港元代价出售一幢位于九龙东观塘在建中的办公大楼予中资地产商--绿景（中国）地产。

会德丰预期，按公司持九仓61.6%权益，公司将自是次交易录得约28亿港元的应占收益。而出售该物业所得销售净额将用作九仓的一般营运资金。

会德丰的公告称，该物业位于观塘海滨道123号，目前仍在兴建中并拟作称为＂8 Bay East＂，包括零售楼面、写字楼楼层、泊车位及一个公众停车场，项目可建总楼面面积约55,390平方米（约59.62万平方尺），预期在2019年11月中左右落成。以出售价90亿港元计算，相当于每平方尺楼面地价15,095港元。

绿景中国已支付7.88亿港元，另外46.17亿港元会在今年12月29日即交易完成日期或之前支付，而合共34.75亿港元的延后价款将在2018年1月至2020年2月分期支付。此外，绿景中国会向项目经理支付1.2亿港元的项目管理费。

以深圳及珠三角地区为基地的绿景中国在另一份公告称，交易对集团进军香港物业市场具战略意义，并将巩固其在房地产行业及商业发展行业之领导地位，以及其在粤港澳大湾区发展的市场地位及品牌影响力。

公司指，基于香港经济的抗逆力及其作为国际金融中心的地位，董事会对香港物业市场抱有信心，亦会积极物色可作物业发展用途的物业，藉此扩大其商业发展业务分部的规模。（完）

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