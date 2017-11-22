香港个股：丽丰拟为珠海横琴项目引进礼德私立学校，仍就土地进行磋商

路透香港11月22日 - 拥有香港富商林建岳及新加坡淡马锡为股东的丽丰控股周三称，拟为珠海横琴项目二期引进礼德私立学校，惟公司仍就有关土地及二期发展与横琴政府进行磋商。

据公告，丽丰的一间全资附属公司与哈罗国际（中国）管理服务有限公司及礼德国际控股有限公司签订了一份合作协议，拟引进世界领先学府品牌“哈罗国际（中国）”于横琴之创新方项目第二期内设立礼德学校-横琴。

根据该协议，该学校将须待丽丰成功取得创新方项目第二期土地及符合其他所需条件后方可开始发展，并由哈罗国际（中国）经营管理。

该学校涵盖幼儿、小学、初中和高中教育，将为外籍及中国内地学生提供符合中国国家教学大纲要求及国际特色的课程。该学校的校园规划面积约52,500平方米，总招生规模约为1,500名学生，并计划于2020年9月开学。

哈罗国际成立于2010年，获英国的哈罗公学授权设立及管理英国以外的哈罗国际学校，目前已在曼谷、香港、北京及上海开办和运营四所哈罗国际学校。而礼德国际则是哈罗国际之同系附属公司。

创新方为一个分数期兴建、以文化创意为主题的综合旅游娱乐项目，距离近澳门之横琴口岸五分钟车程。项目第一期之文化体验包括狮门娱乐天地、国家地理探险家中心、高端健检美容中心、多功能场馆、婚庆场馆、横琴凯悦酒店及概念零售餐饮等。（完）

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