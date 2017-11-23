香港个股：九龙仓置业首日挂牌盘初高位回落，母公司则逆市小幅下滑

路透香港11月23日 - 会德丰旗下香港投资物业组合--九龙仓置业地产投资有限公司周四首日挂牌，盘初由高位回落，母公司则逆市小幅下滑。

九龙仓置业开盘报54.5港元，其后一度回落至49.5港元。本地时间10:23，该股报51.3港元；会德丰则跌0.18%，报55.2港元。

九龙仓置业原本由九龙仓，后者透过向包括母公司会德丰在内的股东分派九龙仓置业的股份，让后者以介绍形式在联交所独立上市，因此，九龙仓置业上市后不再是九龙仓的附属公司，而是由会德丰直接持有62%权益。

分拆后资产缩水的九龙仓盘初股价受压，一度跌近5%，低探24.7港元。

由于九龙仓置业上市不涉及股份发售，故上市后报价主要反映其资产价值。根据花旗本月稍早的报告，九龙仓置业的合理价值每股59.1港元，较该行估计的资产净值69.5港元折让约15%，同时相当于2017年股息率3.3%，息率高于其竞争对手置地和太古地产。

九龙仓置业是香港本地最大的房地产公司之一，主要持有一个由海港城、时代广场、荷里活广场、卡佛大厦、会德丰大厦及豪华酒店The Murray六项香港优质投资物业组成的组合，于今年6月末共有约1,100万平方尺楼面面积，总值超过2,300亿港元，每年营业额逾130亿港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)